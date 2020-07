Il video di Giuseppe Conte che parla della proroga dello Stato di Emergenza (Di venerdì 10 luglio 2020) In questo video tratto dalla sua pagina facebook in cui parla a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, Giuseppe Conte conferma che il governo prorogherà lo Stato di Emergenza inaugurato all’inizio dell’Emergenza Coronavirus e in scadenza il 31 luglio. “E’ una decisione collegiale che prenderemo in Cdm e non voglio anticipare una valutazione, ma faccio una riflessione anticipatoria. Lo Stato di Emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, quindi una eventuale proroga significa che siamo nelle condizioni di continuare ad adottare misure necessarie, anche minimali. Quindi non vi dovrete sorprendere se decisione sara’ di prorogare ... Leggi su nextquotidiano

JuventusFCYouth : ?? Giuseppe Moccagatta ??? Mezz'ora al fischio d'inizio di #JuvePadova ?? STARTING XI ?? Loria; Di Pardo, Alcibiade,… - _Techetechete : È il momento del jukebox! 'Canta che ti passa' di Claudia Di Giuseppe ?? ora in onda su @RaiUno #techetechete - _Carabinieri_ : Le musiche del grande #EnnioMorricone che riecheggiano come una carezza nel film Baarìa di Giuseppe Tornatore. A no… - ASSOCIAZIONEGO1 : VIDEO Denuncia Querela contro il ministro Alfonso Bonafede e il presidente del consiglio Giuseppe Conte - VIDEO FRA… - neXtquotidiano : Il video di Giuseppe #Conte che parla della proroga dello #StatodiEmergenza -

Ultime Notizie dalla rete : video Giuseppe Matteo Salvini sfida Giuseppe Conte: "Gli offro una pizza se..." Liberoquotidiano.it Grandi navi, De Micheli: "Su passaggio a Venezia presto decisioni"

(Agenzia Vista) Venezia, 10 luglio 2020 Grandi navi, De Micheli: "Su passaggio a Venezia presto decisioni" Le parole della ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a Venezia do ...

Il video di Giuseppe Conte che parla della proroga dello Stato di Emergenza

In questo video tratto dalla sua pagina facebook in cui parla a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, Giuseppe Conte conferma che il governo prorogherà lo stato di emergenza inaug ...

(Agenzia Vista) Venezia, 10 luglio 2020 Grandi navi, De Micheli: "Su passaggio a Venezia presto decisioni" Le parole della ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a Venezia do ...In questo video tratto dalla sua pagina facebook in cui parla a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, Giuseppe Conte conferma che il governo prorogherà lo stato di emergenza inaug ...