Il Mugello ospiterà il suo primo Gp di Formula 1 (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Per la prima volta nella sua storia l'Autodromo del Mugello ospiterà una gara valida per il FIA Formula 1 World Championship. In un calendario della stagione rivoluzionato in seguito alla pandemia provocata dal virus COVID-19, si è creata l'opportunità per portare la massima competizione automobilistica in un autodromo all'avanguardia per gli standard di sicurezza e sostenibilità e su un tracciato tanto affascinante quanto impegnativo per piloti e vetture. Il nome ufficiale dell'evento è un omaggio alla terra che ospiterà questo appuntamento e alla ricorrenza storica che la Scuderia Ferrari - l'unica squadra presente in tutte le 70 edizioni fin qui disputate della massima competizione automobilistica - celebrerà quel giorno. L'Autodromo del Mugello si trova a soli 35 chilometri da ... Leggi su agi

LottiLuca : Una grande notizia per la Toscana e per tutto lo sport italiano. Ora è ufficiale: per la prima volta nella storia i… - ilPostSport : Il Mugello ospiterà il secondo Gran Premio italiano del Mondiale 2020 di Formula 1 - Gazzetta_it : La F.1 al #Mugello: ospiterà il #GP #Toscana #Ferrari1000 - tabletquotidia2 : RT @Agenzia_Italia: Il Mugello ospiterà il suo primo Gp di Formula 1 - Agenzia_Italia : Il Mugello ospiterà il suo primo Gp di Formula 1 -

