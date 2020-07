Ibrahimovic senza freni: “Gioco per vincere o sto a casa. Rangnick? Non so chi sia…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Arrivano importanti anticipazioni su quella che è stata l'intervista rilasciata a Sportweek da parte di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Milan ha parlato a lungo del suo futuro e di quello che potrebbe essere il destino del club rossonero. Non sono mancate bordate, neppure tanto indirette, nei confronti della dirigenza e dei piani per i prossimi anni.Ibrahimovic: "Gioco per vincere o sto a casa. Non so chi sia Rangnick"caption id="attachment 943249" align="alignnone" width="730" Ibrahimovic Milan (getty images)/caption"Ibrahimovic gioca per vincere qualcosa o sta a casa", ha detto senza mezze misure lo svedese rispondendo ad una domanda. "Ibra non è un giocatore da Europa League come il Milan non ... Leggi su itasportpress

