Henry, il gesto contro il razzismo: rimane in ginocchio per 8 minuti e 46 secondi (Di venerdì 10 luglio 2020) La MLS ha fatto il suo ritorno in campo. Anche il campionato di calcio statunitense è ripartito nonostante la pandemia di Covid-19 negli States non sembra dare tregua. Nonostante questo lo spettacolo è andato avanti e non ha dimenticato le cose importanti e i messaggi di solidarietà nei confronti di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia nelle scorse settimane. In modo particolare a non dimenticare quanto accaduto è stato il tecnico del Montreal Impact Thierry Henry.Henry: in ginocchio per 8 minuti e 46 secondiLa maglietta Black Lives Matter indossata da lui e da tutti gli altri membri della panchina, ma Henry ha voluto fare di più. Il tecnico francese si è mostrato solidale nei confronti di George Floyd rimanendo in ...

