Grave Incidente in Scooter a Cremona: Morta una 14enne, il Cugino 18enne È Gravissimo (Di venerdì 10 luglio 2020) Accade nella serata di ieri a Bordolano, viaggiavano assieme a bordo di una Vespa e si sono schiantati contro un’auto. É di un ferito Grave e un morto il bilancio dell’Incidente avvenuto nella serata di gioved&iGrave; 9 luglio a Bordolano nel Cremonese lungo la Quinzanese. Qui una Vespa con a bordo una 14enne e il Cugino di 18 anni si &eGrave; schiantata violentemente con una Fiat Punto. Secondo quanto ricostruito l’auto sarebbe collassata con un mezzo a due ruote facendolo balzare a 15 metri di distanza, sono intervenute tre autoambulanze e un elicottero di salvataggio. La ragazza qui sarebbe Morta sul colpo mentre il 18enne sarebbe stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in Elisoccorso, ... Leggi su youreduaction

Agenzia_Ansa : #Zanardi Due settimane di calvario dall'incidente a Pienza. Si attende ancora il risveglio dal coma, il quadro rest… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: L'incidente provocato dall'animale è avvenuto in tarda mattinata. @TgrRai @RaiNews #ioseguotgr - stampamezzogior : Grave incidente: un morto in provincia di Napoli - Notiziedi_it : Incidente a San Gennaro Vesuviano, perde il controllo dell'auto e investe sei persone: morta 27enne, grave 34enne i… - lupettorosso76 : Incidente a San Gennaro Vesuviano, perde il controllo dell'auto e investe sei persone: morta 27enne, grave 34enne i… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave Incidente

MilanoToday

Incidente stradale in via Crispi. Traffico in tilt nel sottopasso all’altezza di piazza XIII vittime, nella carreggiata che porta verso i cantieri navali. I vigili del fuoco sono intervenuti per sbloc ...Tragedia sulla Cisa. Due turisti tedeschi sono morti in uno scontro frontale tra due auto avvenuto in A15, all’altezza di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). Le vittime, una 29enne e un 25enne, ...