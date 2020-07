Germania, coronavirus: 9.054 morti e quasi 200.000 contagi. Baviera regione più colpita (Di venerdì 10 luglio 2020) I pazienti guariti sono circa 184.000. La Baviera resta la regione più colpita con 49.086 casi, mentre a Berlino se ne registrano ad oggi 8.586 Leggi su firenzepost

BERLINO – La Germania segnala altri 395 casi di Covid-19 e il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a oltre 198.000. I nuovi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 198.178 contagi con 9.

Coronavirus mondo, diretta. Usa, 65 mila contagi in 24 ore. Bolivia, presidente Anez positiva. Hong Kong chiude le scuole

La situazione Coronavirus nel mondo non accenna a migliorare e mentre ieri l'Oms ha sottolineato che la pandemia sia in piena accelerazione si registra un nuovo record di contagi negli Stati Uniti: ol ...

