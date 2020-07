Ex match analyst Ajax: "De Ligt alla Juve? Meglio del Barcellona. Inizio strano ma aveva bisogno solo di una cosa" (Di venerdì 10 luglio 2020) Michel Santoni, ex match analyst dell’Ajax, ha parlato dell'arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus. Il difensore ha scelto i bianconeri nonostante le offerte di altri club, compreso il Barcellona. Ecco le dichiarazioni di Santoni ad As. “De Ligt in Italia? E' stato un Inizio strano. Non ha giocato, l'opinione pubblica è stata condizionata da qualche mano. Soprattutto in Olanda. Spesso dimentichiamo che ha solo 20 anni. Non ci si poteva aspettare che fosse decisivo da subito, ma ha stravolto... Leggi su 90min

