Elicottero precipita nel Tevere a Nord di Roma: in corso le ricerche di superstiti (Di venerdì 10 luglio 2020) L’incidente alle 17 fra Nazzano Romano e Farfa, a Nord della capitale sulla via Tiberina. A dare l’allarme alcuni passanti. Sul posto i sommozzatori dei vigli del fuoco Leggi su corriere

