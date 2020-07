Demme: "Mi trovo bene al Napoli. Rangnick al Milan può ottenere grandi risultati" (Di venerdì 10 luglio 2020) Diego Demme è una delle rivelazioni del Napoli di Gennaro Gattuso. Trasferitosi durante il mercato invernale dal Lipsia, il centrocampista tedesco ha saputo ritagliarsi il giusto spazio all'interno dell'organico azzurro. Le impressioni in vista del futuro sono più che positive, come ammesso dallo stesso calciatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. CONDIZIONE - "Sto molto bene e mi sono trovato subito bene in città e con la squadra, al di là del lockdown che è stato faticoso per tutti.... Leggi su 90min

Napoli - Demme : “Perché mi trovo bene qui” Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Diego Demme racconta i suoi primi tempi a Napoli. “Sono felice di essere a Napoli, qui c’è un ambiente magnifico”. Spiega oggi il calciatore azzurro ai microfoni di Radio Kiss ...

sscnapoli : ?? #Demme “A Napoli mi trovo magnificamente, questo gruppo può crescere e migliorare in futuro” ??… - GiuDayLorDie : RT @sscnapoli: ?? #Demme “A Napoli mi trovo magnificamente, questo gruppo può crescere e migliorare in futuro” ?? - DriesFtLorenzo : RT @sscnapoli: ?? #Demme “A Napoli mi trovo magnificamente, questo gruppo può crescere e migliorare in futuro” ?? - TheJohnMario : RT @sscnapoli: ?? #Demme “A Napoli mi trovo magnificamente, questo gruppo può crescere e migliorare in futuro” ?? - AlbaEmilian : RT @sscnapoli: ?? #Demme “A Napoli mi trovo magnificamente, questo gruppo può crescere e migliorare in futuro” ?? -