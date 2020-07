Da «Dynasty» a «Il giustiziere della notte», 5 remake di cui non sentivamo il bisogno (Di venerdì 10 luglio 2020) Non passa giorno che un regista o uno showrunner non accarezzi l’ipotesi di fare un bel remake. Mancanza di idee? Voglia di confrontarsi con i grandi? Chi può dirlo. Fatto sta che rifare i classici e regalargli nuovo pubblico, sembra un’urgenza ineludibile per chi lavora per il cinema e la tv. Ma rileggere i capolavori col senno di poi a volte è una buona idea, a volte no: più un film o una serie tv sono iconici, più il remake sarà faticoso e i paragoni implacabili. Il web è pieno di liste di tentativi non riusciti: dallo Psycho di Hitchcock, rivisitato da Gus Van Sant, alle nuove deludente versioni di cult tv come McGyver, la Donna bionica e 90210. Tutti hanno in comune nuovi protagonisti di belle speranze e appaiono quasi sempre patinati, privi di quelle piccole sbavature che avevamo imparato ad ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Dynasty giustiziere Da «Dead Set» a «Il giustiziere della notte», 5 remake di cui non sentivamo il bisogno GQ Italia