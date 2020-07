Coronavirus, l’istituto superiore di sanità: sono 5 giorni che l’ RT è salito (Di venerdì 10 luglio 2020) L'epidemia di Coronavirus in Italia presenta attualmente un livello di criticità basso, ma occorre mantenere la massima prudenza anche per il diffondersi di focolai che possono rappresentare un potenziale rischio. È questo, in sintesi, il messaggio del report di monitoraggio settimanale redatto da ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità. "Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità – si legge nel report – con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per 100mila abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di ... Leggi su howtodofor

