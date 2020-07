Cindy Dandois, la fighter a luci rosse causa pandemia (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di Lettura: 8 minuti La crisi economica causata dagli effetti del coronavirus ha avuto un forte impatto sul mondo dello sport ed è stato causa di cambi di fonti economiche da parte di diversi atleti mentre le competizioni erano sospese e non hanno potuto dedicarsi alle rispettive discipline. Questo è il caso della combattente belga Cindy Dandois, che, a causa della mancanza di combattimenti e della chiusura della sua palestra per le troppe delle restrizioni per prevenire nuove infezioni da coronavirus, ha iniziato a condividere contenuti per adulti su Internet. Dandois, 35 anni, che è attualmente in competizione nella Professional fighters League (PFL, organizzazzione USA di incontri MMA; n.d.a.), ha creato un canale “Only ... Leggi su lapiazzettadellosport

