Capcom rivela che l'80% di tutte le sue vendite sono ora in digitale (Di venerdì 10 luglio 2020) Il publisher di Resident Evil e Monster Hunter Capcom ha rivelato che l'80% di tutte le sue vendite di giochi sono ora in digitale e che si aspetta una crescita di questa cifra fino al 90%.Rispondendo alle domande nella sua riunione annuale degli azionisti, Capcom ha ammesso che non si aspettava un aumento del genere in un solo anno, affermando che prevedeva che il dato fosse più vicino al 75%. Proprio l'anno scorso, Capcom ha riferito che le vendite digitali rappresentavano solo il 53% del suo totale. Come risultato della crescita, Capcom si sta concentrando ancora di più sulla distribuzione digitale, con l'obiettivo di raggiungere una quota del 90% nel prossimo futuro.Leggi altro... Leggi su eurogamer

