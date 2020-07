Barbara D’Urso, in costume colpisce ma il web insorge: “Non sei tu” (Di venerdì 10 luglio 2020) Barbara D’Urso torna su Instagram con un nuovo scatto che colpisce tutto il mondo del web e che non passa inosservato, molte però le critiche sotto il post. Barbara D’UrsoUna valanga di critiche sono quelle presenti sotto il post dell’ultima foto pubblicata dalla conduttrice di Canale Cinque proprio poche ore fa e che non è passata inosservata. La donna come sempre è la grande protagonista anche del mondo dei social e in questo caso di Instagram, dove ha condiviso uno scatto forse di qualche anno fa. Ecco di cosa si tratta. Barbara D’Urso, lo scatto in costume colpisce: gli hater notano il particolare Fto: Instagram, @BarbaracarmelitadursoBarbara D’Urso torna in grande stile con un ... Leggi su chenews

GMatch46 : @Andreaang12 'Barbara D'Urso, Carfagna, Belen e Yespica si masturbavano nude'. Rivelazioni choc nella sentenza Ruby - ossopocobuco73 : @Andinika6 @MonEleonora @FedericaRionti1 @poliziadistato Basta il primo Santone di turno per trasformarvi in rabbio… - antigiannino96 : @Teo__Visma @RossoneroCinico Saggio in realtà Roc Nation è la mediaset americana. Berlusconi ci ha messo Jay Z che… - littlemixftlodo : RT @alecsblythe: [Barbara D'Urso's voice] il mio cuore è vostrooooo #SenÇalKapimi - LiveNoneladUrso : @carmelitadurso risponde alle critiche sulla preghiera per le vittime del #coronavirus in diretta a Live… -

