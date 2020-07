Balotelli in caduta libera: sfiora i 100 chili e il futuro è lontano da Brescia (Di venerdì 10 luglio 2020) Mario Balotelli è in caduta libera: come scrive il Corriere della Sera l’attaccante delle Rondinelle peserebbe quasi 100 chili Mario Balotelli in caduta libera. Come scrive Il Corriere della Sera l’attaccante del Brescia pesa ormai un quintale. Il club lombardo ieri ha aggiornato, sul suo sito ufficiale, la scheda tecnica dei suoi calciatori: su quella dell’ormai ex Supermario, alla voce «peso», si legge il numero choc di 99,8 chilogrammi. Quasi un quintale. Quando il suo peso forma è 92, siamo quindi quasi 8 chili sopra. Il ragazzo si è evidentemente lasciato andare. Da settimane si allena da solo, senza compagni, sui campi secondari del centro sportivo di Torbole. E il ... Leggi su calcionews24

