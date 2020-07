Azzolina a La7: ‘Attacchi dalla Lega? Li metto nel curriculum insieme alle lauree. Qual è quello di Salvini? Lo ricordo solo insultare docenti del Sud’ (Di venerdì 10 luglio 2020) “Metterò questo ennesimo striscione della Lega (“Ministra bocciata”, ndr) insieme alla laurea in filosofia e a quella in giurisprudenza; insieme alla specializzazione sul sostegno, all’abilitazione per l’insegnamento e al concorso da dirigente scolastico vinto. Matteo Salvini che curriculum ha?“. Si è difesa così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, da giorni bersaglio delle critiche del centrodestra e in modo particolare del leader della Lega. Ospite a In Onda, su La7, ha aggiunto: “Ho sentito parlare Salvini di scuola solo per insultare gli insegnanti del Sud o per dire che le scuole medie erano un parcheggio, offendendo migliaia di studenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

