Anzio e Nettuno, contrasto alla movida, arriva l’ordinanza: ecco i nuovi orari per i locali (Di venerdì 10 luglio 2020) I Sindaci di Anzio e Nettuno hanno emesso le ordinanze che disciplinano l’orario di chiusura, i limiti acustici, le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini. Anzio e Nettuno, arriva l’ordinanza: ecco le novità In particolare si stabilisce la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione, entro e non oltre le ore 02.00 di notte, nonché il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 22.00 alle ore 07.00 assicurando la somministrazione di tutte le bevande obbligatoriamente in materiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio e Nettuno, contrasto alla movida, arriva l’ordinanza: ecco i nuovi orari per i locali - LatinaBiz : Tamponi Sono arrivate delle buone notizie riguardanti l'emergenza sanitaria da Anzio e Nettuno. Da Nettuni, dove u… - ilClandestinoTW : Coronavirus, guariti una donna di Nettuno e un uomo di Anzio - adexpo_it : RomaLavora Lavoro, Bagnino brevettato Nettuno - Anzio (Full-time), Pool Security SSD, Anzio: Società ricerca assist… - RomaLavora : LavoroRoma, Bagnino brevettato Nettuno - Anzio (Full-time), Pool Security SSD, Anzio: Società ricerca assistenti ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio Nettuno Coronavirus: guarita una donna a Nettuno, diminuiscono i positivi ad Anzio LatinaToday Nettuno, attivo da ieri il 'Posto Mobile' della Polizia Stradale. Fino al 6 settembre sul litorale

NETTUNO (attualità) - Sarà diretto, dal vice ispettore Carmine Calabrese e si avvarrà di 8 agenti, ...

Anzio Calcio, De Falco: “Felice di essere qui. Voglio vincere tutte le partite”

Anzio Calcio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alessandro De Falco. Classe 1999, esterno in grado di giocare sia a centrocampo che come ala, De Falco è cresc ...

NETTUNO (attualità) - Sarà diretto, dal vice ispettore Carmine Calabrese e si avvarrà di 8 agenti, ...Anzio Calcio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alessandro De Falco. Classe 1999, esterno in grado di giocare sia a centrocampo che come ala, De Falco è cresc ...