Alpinismo, aperta una nuova via sul Pilastro Rosso del Brouillard: si chiama “Incroyable” (Di venerdì 10 luglio 2020) Hanno perso uno dei loro uomini più forti lo scorso 13 maggio, quando Matteo Bernasconi è morto travolto da una valanga mentre si trovava a percorrere il canale della Malgina sul Pizzo del Diavolo, in Valtellina. I Ragni di Lecco, dei quali Matteo faceva parte, hanno continuato a scalare, nel nome della loro passione e in quello di del giovane alpinista nato a Como. E hanno scoperto una nuova via. ‘Incroyable’. ‘Incredibile’. Così l’hanno chiamata Matteo Della Bordella, presidente dei Ragni di Lecco, François Cazzanelli e Francesco Ratti, entrambi Guide del Cervino e Isàe Maquignaz. La via si trova sul massiccio del Bianco, sul Pilastro Rosso del Brouillard, uno dei contrafforti che dominano il ghiacciaio. “In questo enorme bacino si ... Leggi su ilfattoquotidiano

