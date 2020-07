Zero contagi, zero decessi. Puglia: 4536 positivi a test corona virus, nessun incremento rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di giovedì 9 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 9 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.313 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 196.070 test. 3.916 sono i pazienti guariti. 74 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, così ... Leggi su noinotizie

