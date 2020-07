Whirlpool, protesta dei lavoratori di Napoli: corteo fino alla Stazione centrale (Di giovedì 9 luglio 2020) I lavoratori della Whirlpool di Napoli sono scesi nuovamente in strada per chiedere al governo attenzione rispetto alla loro vertenza. Muovendosi dalla fabbrica di via Argine, gli operai hanno raggiunto la Stazione centrale in piazza Garibaldi riprendendo la loro protesta con una diretta trasmessa sui social. “Le dirette Facebook sono l’unico strumento per parlare con questo governo, e’ il loro canale di dialogo”, hanno polemizzato i lavoratori. Durante la loro marcia, gli operai hanno piu’ volte urlato “Dignita’” e cantato l’inno della loro protesta: “Napoli non molla”. “Chiediamo al governo – hanno spiegato – di ... Leggi su ildenaro

neifatti : Whirlpool, continua la protesta dei lavoratori - zazoomblog : Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta - #Lavoratori #Whirlpool #Napoli - rep_napoli : Whirlpool, la protesta dei lavoratori: corteo fino alla Stazione centrale [aggiornamento delle 15:43] - Notiziedi_it : Stazione centrale assediata, la protesta degli operai Whirlpool | VIDEO - NapoliToday : #Cronaca #Mercato Stazione centrale assediata, la protesta degli operai Whirlpool | VIDEO -