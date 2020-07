Ultimatum di Conte, “Autostrade faccia una proposta o si completa revoca delle concessioni” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte lancia l’Ultimatum ad Autostrade: “faccia una proposta o si completa il procedimento per la revoca delle concessioni”. Il giorno dopo il caso dell’affidamento del nuovo Ponte di Genova ad Autostrade, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lancia l’Ultimatum: o Aspi presenta una proposta (evidentemente accettabile per il governo) o si procede con la revoca delle concessioni. Ultimatum che a naso potrebbe non piacere particolarmente al Movimento 5 stelle, visto che paventa il rischio della revisione (e non della revoca) delle concessioni. Tradotto, Autostrade resterebbe al ... Leggi su newsmondo

