Ufficiale il mese di lancio per Huawei e Honor Game: ipotesi modelli compatibili (Di giovedì 9 luglio 2020) Risulta ancora avvolto nel mistero un progetto come quello di Huawei e Honor Game. Si tratta di un'iniziativa di marketing, con cui il produttore asiatico mira a mettere a disposizione del pubblico un gioco "dedicato ed esclusivo". Dopo aver analizzato dettagliatamente la questione relativa all'aggiornamento con EMUI 11, chiarendo alcuni concetti importanti nella giornata di ieri affinché non si diffondesse disinformazione sull'argomento, vediamo di capire cosa ci aspetta sotto un altro punto di vista. Cosa sappiamo su Huawei e Honor Game oggi 9 luglio Alcune informazioni extra sull'argomento ci arrivano direttamente da Huawei Update, con cui possiamo risalire quantomeno al mese di uscita di Huawei e Honor ... Leggi su optimagazine

giorgio_gori : Diverse fonti indicano che il virus era già qui dall’inizio dell’anno. Decine, forse centinaia di polmoniti anomal… - itsbloodyj : Luglio: dopo quasi un mese di promo e interviste Lady Gaga è pronta a lanciare il Chromatica stadium tour e annunci… - eeasyv : @lostintowoodz probabilmente si :( l’account ufficiale non posta nulla da un mese + si sono tutte create un account… - eeasyv : @yohwin l’account ufficiale non posta nulla da un mese + si sono tutte create un account personale su insta e nessu… - IGNitalia : Netflix ha presentato il trailer ufficiale della seconda stagione di #TheUmbrellaAcademy, in arrivo a fine mese. -