Toyota - Anche la Corolla diventa Cross - VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) La Toyota ha svelato una versione Suv della Corolla che, come già accaduto per la Yaris rialzata, viene denominata Cross. Lanciata in anteprima in Thailandia, in futuro questa sport utility raggiungerà altri mercati, ma per il momento la Casa non ne ha dettagliato ulteriormente i piani di commercializzazione. Le dimensioni, 4,46 metri di lunghezza per 1,82 di larghezza e 1,62 di altezza, la pongono a metà strada tra la C-HR e la Rav4. 440 litri per caricare i bagagli. Limpressione è che la Toyota voglia sfruttare la forza del nome Corolla (48 milioni di esemplari venduti dal lancio nel 1966) e il suo carattere internazionale (è stata distribuita in oltre 150 Paesi) per ampliare la a famiglia e lofferta, a livello globale, nel segmento C. Costruita sulla piattaforma ... Leggi su quattroruote

Toyota Corolla Cross: debutta il nuovo SUV compatto | Sarà anche ibrido

Corolla Cross è stata sviluppata partendo dalla piattaforma Toyota New Global Architecture C (TGNA-C). Questo nuovo modello misura 4.460 mm in altezza, 1.825 mm in larghezza e 1.620 in altezza. Il pas ...

