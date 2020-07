Thiem’s Seven 2020: Berrettini battuto in due set da Khachanov (Di giovedì 9 luglio 2020) Non riesce l’en plein a Matteo Berrettini, che nell’ultimo match del gruppo B della manifestazione in corso sulla terra rossa di Kitzbuhel (Austria), Thiem’s Seven, è stato sconfitto in due set da Karen Khachanov con il punteggio di 7-6(6) 6-4. Poco male per il tennista azzurro, che già nella giornata di ieri si era aggiudicato aritmeticamente la vetta del girone ai danni di Bautista Agut e Novak. Nonostante la sconfitta, Berrettini accede dunque alle semifinali come primo e sfiderà Rublev. L’altra semifinale vedrà opposti Thiem e Bautista Agut. Leggi su sportface

Tenniscircus : Thiem's Seven: Thiem vince il suo girone, a Matteo basta un set con Khachanov - - livetennisit : Thiem’s Seven: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. Matteo Berrettini nell’ultima sfida del Girone - livetennisit : Thiem’s Seven: Un’altra bella vittoria di Matteo Berrettini (Video con il match point) - sportface2016 : Thiem's 7 - Matteo #Berrettini supera Roberto #BautistaAgut - livetennisit : Thiem’s Seven: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Thiem’s Seven