Superbonus, incentivi, sconto Imu e carte d'identità: tutte le misure del Dl Rilancio (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la fiducia ottenuta ieri, il Dl Rilancio è stato approvato oggi alla Camera (278 i voti favorevoli, 187 i contrari ed un astenuto). Il testo passa ora al Senato, dove arriva blindato: i... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus incentivi Superbonus, incentivi e sconto Imu: le ultime novità del decreto Rilancio Today Approvato il decreto Rilancio, nel pacchetto da 55 miliardi anche il superbonus al 110%

Il testo del decreto Rilancio introduce il superbonus al 110% e il finanziamento a fondo perduto per i titolari di partita Iva Dalla Camera dei Deputati è arrivato il via libera al decreto legge Rilan ...

De Luca al webinar ACCA sul Superbonus 110%: lavoro per i tecnici e le imprese campane per i prossimi 20 anni

Avellino – Numeri eccezionali quelli che hanno sancito lo straordinario successo del webinar sul tema ‘Superbonus 110% – Speciale Campania: come funziona e quali opportunità per tecnici ed imprese’ or ...

