Spal-Udinese: ripartenza di De Paul e Okaka va in gol su tiro deviato (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Sbaglia Vicari, poi sbaglia Castro e da un’azione offensiva la Spal subisce il secondo gol. Al 35′ arriva il raddoppio dell’Udinese con una ripartenza fulminante di De Paul. Prima Vicari sbaglia cercando il corner, poi a Castro non riesce un dribbling banale e i friulani ripartono grazie all’argentino. De Paul parte dalla propria trequarti fino al limite dell’area, destro deviato e palla sul piede di Okaka che da bomber puro davanti alla porta non sbaglia. Leggi su sportface

