SPAL-Udinese 0-3, le pagelle di CalcioWeb: de Paul spaziale, Okaka ci mette la “zampa” (Di giovedì 9 luglio 2020) SPAL-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – L’Udinese vince a Ferrara contro la SPAL e fa un grande passo verso la salvezza. Deludente la squadra di Di Biagio, praticamente in Serie B. I friulani mettono subito le cose in chiaro. Un paio di occasioni a spaventare Letica, poi arriva il vantaggio: ci pensa de Paul con un destro dal limite dell’area. La SPAL è davvero poca cosa e l’Udinese raddoppia: Okaka ci mette la “zampa” sul destro di de Paul e fa 0-2. Anche nella ripresa i ferraresi sono davvero inconcludenti e al minuto 81 Lasagna chiude la partita con un mancino preciso dopo un dribbling su Letica. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu

