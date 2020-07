Sofia e Alessandro, colpo di scena a Temptation Island (Di venerdì 10 luglio 2020) Sofia e Alessandro, sono loro la coppia più tormentata di Temptation Island: la loro storia è ai ferri corti e niente va come pensato. Fonte: Instagram @TemptationIsland officialSofia e Alessandro stanno insieme da quattro anni, i due tuttavia non hanno un rapporto stabile. Il macellaio dopo a prima puntata di Temptation Island ha chiesto alla produzione del reality un falò di confronto. La sua fidanzata Sofia, infatti, parlando con il single Alex ha negato di aver mai tradito il suo fidanzato, accusandolo invece di aver avuto diverse scappatelle. Parole che non sono andate giù ad Alex che decide di avere un confronto con la sua ... Leggi su chenews

