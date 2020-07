Simeone: «Il mio sogno è giocare nell’Atletico Madrid» (Di giovedì 9 luglio 2020) Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di ESPN Argentina raccontandosi tra sogni e futuro Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, si è raccontato ai microfoni di ESPN Argentina. Queste le sue parole. sogno – «Vorrei più di ogni altra cosa giocare nell’Atletico Madrid, è il mio desiderio da quando sono bambino. Mi piacerebbe un giorno poterci giocare. Lì allena mio padre, ma anche se non ci fosse lui, lo vorrei ugualmente». ISPIRAZIONE – «Mi ispiro a Gonzalo Higuain. Mi piace molto nei movimenti, specialmente in area di rigore. Infatti guardo sempre le partite della Juve per poterlo osservare meglio». ARGENTINA – «Darei la vita per riuscirci. È il mio primo ... Leggi su calcionews24

