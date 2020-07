Si teme per la vita di Naya Rivera, star della serie “Glee”: dispersa dopo una gita al lago Piru in California (Di giovedì 9 luglio 2020) Si teme per la vita dell’attrice Naya Rivera, star della serie “Glee”. La 33enne è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Secondo le informazioni diffuse dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura, Rivera si trovava in barca con il figlio di 4 anni, ritrovato sano e salvo. Nella serie Glee, la 33enne attrice ha interpretato il ruolo della cheerleader Santana Lopez per 6 stagioni.L'articolo Si teme per la vita di Naya Rivera, star della ... Leggi su meteoweb.eu

Naya Rivera scomparsa: si teme morte star di Glee

Si teme per la vita Naya Rivera, star della serie Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e ...

