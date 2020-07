Savasta condannato a dieci anni di reclusione Lecce, sentenza di primo grado nei confronti dell'ex pm di Trani (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonio Savasta, ex magistrato (era pm.a Trani) è stato condannato a dieci anni di reclusione. sentenza di primo grado pronunciata in corte d’assise a Lecce riguardo alle attività illecite che si ritenevano compiute dal giudice. Savasta fu arrestato un anno e mezzo fa con l’altro giudice Nardi e con un agente. L'articolo Savasta condannato a dieci anni di reclusione <span class="subtitle">Lecce, sentenza di primo grado nei confronti dell'ex pm di Trani</span> ... Leggi su noinotizie

