Santa Maria Capua Vetere: aveva un arsenale in casa, arrestato 63enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Decine tra fucili e pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole sono stati recuperati in un’abitazione di un 63enne a Santa Maria Capua Vetere. Un ingente quantitativo di armi è stato rinvenuto, a Santa Maria Capua Vetere, vicino Caserta, dai carabinieri della Compagnia di Capua. Decine tra fucili e pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole sono stati recuperati in un’abitazione di un 63enne del posto. L’uomo è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nel dettaglio, i carabinieri hanno trovato: 4 fucili; 1 fucile mitragliatore; 3 pistole mitragliatrici; 11 pistole; 3 pistole ... Leggi su 2anews

