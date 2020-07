Salerno, approvata dal Ministero la proposta sull’utilizzo delle mascherine a scuola (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nei giorni scorsi la Provincia di Salerno ha partecipato alla videoconferenza con il Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, On Giuseppe De Cristofaro, sulla definizione delle misure anti Covid da adottare nelle scuole all’apertura prevista per settembre prossimo. “É stata approvata la proposta avanzata dai nostri tecnici – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – in particolare da Angelo Michele Lizio, dirigente del settore Edilizia Scolastica e Patrimonio. il CTS ha inviato una nota al Ministero dell’Istruzione con la quale ha chiarito che gli alunni, alla ripresa dell’anno scolastico, dovranno indossare la mascherina solo in movimento, mentre da ... Leggi su anteprima24

myriam_salerno : RT @santegidionews: La speranza che si fermino le guerre: la risoluzione ONU per il cessate il fuoco globale per far fronte alla pandemia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno approvata Scuole: mascherina se ci si alza dal banco, approvata proposta Provincia Salerno Salernonotizie.it Scuole: mascherina se ci si alza dal banco, approvata proposta Provincia Salerno

Nei giorni scorsi la Provincia di Salerno ha partecipato alla videoconferenza con il ... nelle scuole all’apertura prevista per settembre prossimo. “É stata approvata la proposta avanzata dai nostri ...

Pellezzano: accordo tra Comune e Ufficio penale di Salerno per riabilitazione di soggetti detenuti

Approvato a Pellezzano, con delibera di giunta num. 50 dello scorso 3 luglio, l’accordo di collaborazione per attività a valenza riparativa tra l’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di ...

Nei giorni scorsi la Provincia di Salerno ha partecipato alla videoconferenza con il ... nelle scuole all’apertura prevista per settembre prossimo. “É stata approvata la proposta avanzata dai nostri ...Approvato a Pellezzano, con delibera di giunta num. 50 dello scorso 3 luglio, l’accordo di collaborazione per attività a valenza riparativa tra l’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di ...