Recovery Fund, Lagarde scommette su ok leader UE a fine luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Recovery Fund da 750 miliardi di euro per sostenere i paesi più colpiti dalla pandemia sarebbe “un punto di svolta”. Lo ha detto al Financial Times la Presidente della BCE Christine Lagarde, in particolare se una gran parte si presentasse sotto forma di sovvenzioni invece che prestiti. Ma secondo la numero uno della BCE, il Fondo potrebbe essere concordato dagli Stati UE dopo il vertice della prossima settimana. “Non ci scommetterei per il 18 luglio”, ha detto. “Lo darei” per certo “a fine mese per assicurarmi di avere un risultato favorevole”. Lagarde ha anche confermato che la Banca Centrale Europea non è orientata al momento a operare nuove correzioni o rafforzamenti alle sue ... Leggi su quifinanza

