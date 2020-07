Michele Bravi patteggia: un anno e mezzo di carcere per l'incidente in cui morì una 58enne (Di giovedì 9 luglio 2020) Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale morì Rosanna Colia, 58 anni, ha patteggiato un anno e 6 mesi di carcere:... Leggi su leggo

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale morì una donna di 58 anni in sella ad una moto, ha patteggiato un anno e 6 mesi di carcere: il ...

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale morì una donna di 58 anni in sella ad una moto, ha patteggiato un anno e 6 mesi di carcere: il ...