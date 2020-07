Matteo Berrettini prende la rincorsa: «Federer, io sono pronto» (Di giovedì 9 luglio 2020) Matteo Berrettini c’è. E ci sarà. Il tennista azzurro, numero 8 del ranking Atp, ha cominciato il post-pandemia giocando un tennis consapevole, solido, brillante. Archiviato l’infortunio, Berrettini ha riannodato il filo di un discorso interrotto nel 2019, quando in tre mesi vissuti sull’onda (semifinale all’Us Open e Atp Finals a Londra) aveva accelerato il suo percorso di crescita confermandosi quale miglior tennista italiano. Il migliore oggi, per quello che ha fatto finora. Il migliore di domani, per quello che potrà ancora fare. Berrettini, come sta? «Bene, sono contento. Sto recuperando la condizione fisica, tra infortunio e pandemia gli ultimi match li avevo giocati un anno fa. Al Thiem’s Seven sto ritrovando la confidenza con il ... Leggi su gqitalia

livetennisit : Thiem’s Seven: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. Matteo Berrettini nell’ultima sfida del Girone - OA_Sport : Tennis: Thiem’s 7 2020, Matteo Berrettini e il padrone di casa già in semifinale - WeAreTennisITA : Novak ? Bautista Agut ? Al Thiem's 7 Matteo Berrettini è partito a tutto gas: ieri ha battuto Novak e oggi si è r… - TiebreaktennisI : Thiem’s 7: Matteo Berrettini vince e convince - Eurosport_IT : Il match finisce con un doppio fallo di Bautista Agut, vince Matteo #Berrettini e balza in testa al gruppo 2 del Th… -