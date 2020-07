Mastella, da Berlusconi a De Luca, bacchetta Salvini: «Non può farmi la morale, si è alleato con il M5s» (Di giovedì 9 luglio 2020) Dalla Democrazia Cristiana all’Udeur, dal ruolo di ministro del Lavoro nel governo Berlusconi a quello di ministro della Giustizia nel governo Prodi. Clemente Mastella, ora sindaco di Benevento, risponde a tono a chi lo accusa, da anni, di essere uno dei simboli del trasformismo politico in Italia. «Ogni volta che l’oracolo del Nord arriva in Campania (si riferisce a Matteo Salvini, ndr) lo sento parlare di me. Ma mi chiedo, è lo stesso che nel 2018 fece una campagna elettorale feroce contro i Cinque Stelle, per poi allearsi con loro al Governo? E viene a fare a me la morale? L’attrezzatura ideologica oggi non c’è più, esiste la concretezza e la cura delle persone e con De Luca ci siamo ritrovati su questa strada» spiega. Ora ... Leggi su open.online

