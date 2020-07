Marrone: “Le prossime tre gare saranno decisive per il Crotone” (Di giovedì 9 luglio 2020) Luca Marrone, calciatore del Crotone, ha parlato ai microfoni ufficiali del club calabrese. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Il Cittadella è una squadra forte che ogni anno arriva fino in fondo. Sarà una gara difficile, serviranno grinta e tecnica: daremo tutto, tornare dal tombolato con dei punti è il nostro obiettivo. Le tre gare in una settimana saranno importanti, dobbiamo quindi allenarci al meglio e farci trovare pronti. Questo primo trittico sarà decisivo”. L'articolo Marrone: “Le prossime tre gare saranno decisive per il Crotone” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

