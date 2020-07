Marcello Cirillo replica a Magalli: “Piccolo uomo! In Tv, prima di te, con Frizzi e Castagna due veri signori” (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa estate, in televisione, oltre alle bizze di Pierluigi Diaco (cliccare per credere), si parla anche della diatriba che ha come protagonisti Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Dopo gli ultimi attacchi, il conduttore ha risposto per le rime menzionando anche Marcello Cirillo che ha replicato su Instagram. Marcello Cirillo replica a Magalli: “Piccolo uomo! Frizzi... L'articolo Marcello Cirillo replica a Magalli: “Piccolo uomo! In Tv, prima di te, con Frizzi e Castagna due veri signori” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Codii___ : RT @queenmarii1993: @_Alessio_88 Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. - blogtivvu : Marcello Cirillo replica alle risposte velenose di Giancarlo Magalli: “Piccolo uomo! In Tv, prima di te, con Fabriz… - Patrizi71097558 : Giancarlo Magalli al veleno su Volpe e Marcello Cirillo: 'Lei è finita su rete minore, lui rimasto a casa’ - louiscyfere : Giancarlo Magalli: contro di lui si schiera anche Marcello Cirillo -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Cirillo Magalli replica ad Adriana Volpe e attacca Marcello Cirillo: «Se sono così fenomenali...» Il Messaggero Magalli replica ad Adriana Volpe e attacca Marcello Cirillo: «Se sono così fenomenali...»

Giancarlo Magalli a tutto spiano torna ad attaccare Adriana Volpe dopo che la conduttrice si era difesa in diretta ad Ogni Mattina. Ma nell’invettiva del conduttore de I Fatti Vostri ce n’è per tutti, ...

Cirillo a Magalli: “Prima di te a I Fatti Vostri Frizzi e Castagna, veri signori della TV”

Marcello Cirillo risponde ancora a Giancarlo Magalli, che ieri si chiedeva “perché fosse a casa da tre anni”. Cirillo contesta il conduttore e gli ricorda che era a I Fatti Vostri prima che ci arrivas ...

Giancarlo Magalli a tutto spiano torna ad attaccare Adriana Volpe dopo che la conduttrice si era difesa in diretta ad Ogni Mattina. Ma nell’invettiva del conduttore de I Fatti Vostri ce n’è per tutti, ...Marcello Cirillo risponde ancora a Giancarlo Magalli, che ieri si chiedeva “perché fosse a casa da tre anni”. Cirillo contesta il conduttore e gli ricorda che era a I Fatti Vostri prima che ci arrivas ...