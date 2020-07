Liguria inaccessibile - Le strade alternative per la Riviera (Di giovedì 9 luglio 2020) Raggiungere la Liguria è un incubo. La necessità di sottoporre ad accurate verifiche tutte le gallerie che interessano le autostrade della regione con un piano intensivo di controlli imposto dal ministero delle Infrastrutture fa sì che, con larrivo dellestate, il viaggio dalla Pianura Padana alle sospirate località di mare sia diventato una vera odissea. E, allora, perché non cambiare, abbandonare le arterie a pagamento e percorrere le vecchie statali e provinciali? Non tanto per risparmiare tempo, ché la tortuosità dei percorsi impone sicuramente medie modeste, ma per risparmiarsi stress e arrabbiature, godere del piacere della guida e, magari, approfittarne per visitare luoghi che siamo soliti trascurare. Così la vacanza, in un certo senso, inizia già con il viaggio. Ecco, ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Liguria inaccessibile Autostrade, Cna Liguria: “Chiediamo l’esenzione del pedaggio” IVG.it Cantieri sull'autostrada, export in crisi nell’imperiese: i tempi esagerati fanno aumentare i costi

Sanremo – Gli incredibili rallentamenti del traffico autostradale che funestano la Liguria in questo periodo stanno già facendo sentire i loro effetti negativi sulle aziende del Ponente. Non è solo il ...

Cna Liguria chiede l’esenzione del pedaggio autostradale: «Siamo di fronte a paralisi quotidiana di spostamenti»

Genova. «La questione delle autostrade liguri genera una perdita di competitività per qualsiasi settore economico oltre che disagi a tutti i cittadini» – dichiara il presidente Cna Liguria Massimo Gia ...

Sanremo – Gli incredibili rallentamenti del traffico autostradale che funestano la Liguria in questo periodo stanno già facendo sentire i loro effetti negativi sulle aziende del Ponente. Non è solo il ...Genova. «La questione delle autostrade liguri genera una perdita di competitività per qualsiasi settore economico oltre che disagi a tutti i cittadini» – dichiara il presidente Cna Liguria Massimo Gia ...