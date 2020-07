Johnny Depp: “Ho dato la marijuana a mia figlia 13enne”. Poi Amber Heard mostra due foto choc (Di giovedì 9 luglio 2020) “Ho procurato marijuana a mia figlia Lily-Rose quando aveva 13 anni. È stato l’atto di un genitore responsabile”. Così ha detto Johnny Depp nel corso del processo per diffamazione contro il tabloid britannico Sun che si sta svolgendo a Londra in questi giorni e che vede il divo di Hollywood sfidarsi a colpi di rivelazioni inedite contro l’ex moglie Amber Heard. L’attore ha parlato del suo passato di dipendenze, fulcro di tutte le accuse nei suoi confronti, svelando di aver fornito lui stesso la marijuana alla figlia per tutelarla. “Era andata ad una festa e aveva fumato cannabis che le era stata data da qualcun altro”, ha dichiarato Depp, “così d’accordo con ... Leggi su ilfattoquotidiano

