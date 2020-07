Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 9 luglio: Agnese preoccupata per suo marito (Di giovedì 9 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Agnese non ha più notizie di suo marito Giuseppe. La lettera spedita in Germania torna indetro e inevitabilmente si preoccupa per lui. Intanto Riccardo regala un abito da sera ad Angela… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.40. La serie, ispirata a un romanzoArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 9 luglio: Agnese preoccupata per suo marito dal blog ... Leggi su solodonna

