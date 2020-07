Il governo accelera su Autostrade: incontro al Mit e 'ultimatum' di Conte (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - Sono ore decisive per Autostrade. Si terrà oggi al Mit l'incontro tra Aspi e il governo. L'azienda incontrerà i capi di gabinetto per discutere un possibile accordo sulla concessione. Attesa inoltre la riunione del Cda di Atlantia all'indomani della decisione della Consulta che ha giudicato non illegittima l'esclusione della controllata Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Su questo quadro pesano le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che suonano come un'ultimatum. Il dossier Autostrade, ha detto il premier in un colloquio con La Stampa, "si trascina da troppo tempo, ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e ... Leggi su agi

Cosa succede tra governo e Autostrade

L'avvicinarsi della riapertura del ponte Morandi e una sentenza della Corte Costituzionale hanno accelerato le trattative sulla tanto ... ha stabilito che la procedura con la quale il governo escluse ...

