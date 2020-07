I fatti vostri, la replica piccata di Marcello Cirillo a Giancarlo Magalli: ‘Non vivi, vai in onda’ (Di giovedì 9 luglio 2020) In tempi di repliche televisive c’è una vicenda che assume sempre più i contorni di una avvincente serie arricchendosi giorno dopo giorno di risvolti inediti. Si tratta della saga che vede protagonista Giancarlo Magalli contro gli ex colleghi Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Dopo che la conduttrice ha replicato in diretta tv a Ogni mattina circa le affermazioni di Magalli sui bassi ascolti del programma da lei condotto su Tv8, e dopo che lo stesso Giancarlo ha inflitto una pesante stoccata ai due, adesso è la volta della replica di Cirillo. La replica di Marcello Cirillo a Giancarlo Magalli In un post pubblicato su ... Leggi su tvzap.kataweb

davidemaggio : Magalli risponde a Marcello Cirillo: «Demo Morselli e Roberta Morise fuori da I Fatti Vostri non per colpa mia» - 90sguccis : @mariodjskal è semplicemente ostentazione di (inesistente) superiorità. iniziate a badare ai fatti vostri, anziché… - PupazzoEugenio : Non ci credo che oggi i laziali fanno le verginelle a favore del Parma. Vi siete già dimenticati dei vostri furti c… - vodkagaay : siete mai stati innamorati? voglio farmi i fatti vostri SI AHAHAH - SerieTvserie : Giancarlo Magalli: 'Morselli e Morise fuori da I Fatti vostri non per colpa mia, ho lottato per evitare la loro sos… -