Highlights e gol Spal-Udinese 0-3: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Spal-Udinese, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Tre gol per tre punti fondamentali per l’obiettivo salvezza. L’Udinese prosegue la propria corsa a Ferrara battendo la Spal per tre reti a zero. A segno nel primo tempo De Paul e Okaka mentre nella ripresa colpisce Lasagna, poco da fare per gli uomini di Di Biagio: ecco le azioni salienti dell’incontro. Leggi su sportface

