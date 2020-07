Glee: Naya Rivera scomparsa durante una gita in barca. Per gli inquirenti potrebbe essere morta annegata (Di giovedì 9 luglio 2020) Naya Rivera Una sconvolgente notizia sta allarmando i fan di Glee di tutto il mondo. Dal pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio 2020, non si hanno infatti più notizie dell’attrice Naya Rivera, che nella serie ideata da Ryan Murphy nel 2009 ha prestato il volto a Santana Lopez, una delle cheerleader dell’iconico liceo McKinley. La donna è scomparsa durante una gita con suo figlio Josey Hollis. Nata a Santa Clarita il 12 gennaio 1987, la trentatreenne si trovava in California al momento della sua scomparsa. Secondo quanto rivelato dai media, Naya ha deciso di noleggiare una barca nel Lago Piru - a Nord Ovest di Los Angeles – portando con sé il figlio di soli ... Leggi su davidemaggio

MarioManca : Cory Monteith, Mark Salling, le accuse a Lea Michele, ora Naya Rivera: non ci sono parole. #glee - Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - Agenzia_Ansa : Naya Rivera è sparita, è giallo in California FOTO e VIDEO L'attrice di #Glee si teme sia annegata in un lago… - diphylleiagrai : RT @Natashaconsha: Svegliarsi e leggere della notizia della scomparsa di Naya Rivera è terribile e ancor più terribile è vedere che le auto… - __kindhearted : RT @_histvry: Qui non si tratta di Naya Rivera, personaggio pubblico, star di Glee, MA DI UNA DONNA DI 33 ANNI. UNA MADRE CHE È SCOMPARSA L… -