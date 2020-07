Giancarlo Magalli, arriva un’accusa terribile da Marcello Cirillo “Vi do una notizia … (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa estate ci sono alcuni conduttori televisivi che sono al centro di polemiche davvero brutte. Dopo la volta di Pierluigi Diaco che sta subendo diversi attacchi da colleghi e non ora, è la volta di Giancarlo Magalli. Il rapporto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe Tutti sanno in che pessimi rapporti siano Adriana Volpe e Giancarlo Magalli che, dopo essere stati colleghi nella trasmissione televisiva “I fatti vostri” per diversi anni, ora si incontrano solo nella aule di tribunali. Giancarlo Magalli è stato accusato da Adriana Volpe di averla offesa pesantemente quando lui ha detto che tutti sanno come mai Adriana Volpe lavori in tv alludendo non certo alla sua bravura e professionalità. Recentemente ... Leggi su baritalianews

