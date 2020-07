Formula 1, Carlos Sainz non fa dietrofront: “pentito di aver accettato la Ferrari? Nemmeno per sogno” (Di giovedì 9 luglio 2020) Le prestazioni della Ferrari durante il primo week-end di gara in Austria non hanno lasciato buone impressioni, anche se poi Leclerc è riuscito a condurre la SF1000 al secondo posto dietro Bottas. Mark Thompson/Getty ImagesUn gap importante quello accumulato dalla monoposto del Cavallino rispetto a Mercedes e Red Bull, che non ha comunque fatto cambiare idea a Carlos Sainz, che proprio l’anno prossimo si siederà al volante della ‘Rossa‘. Interrogato alla vigilia del GP di Stiria, lo spagnolo ha ammesso: “dubbioso? No davvero, non sto ancora pensando al 2022. Quindi non ho davvero pensato a quello o al protrarsi di questa forma della Ferrari nel prossimo anno. Loro sono sempre stati ai vertici della Formula 1 e sono fiducioso che ci torneranno presto, ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | Carlos #Sainz conferma le sue ambizioni da futuro ferrarista #StyrianGP - FormulaPassion : #F1 | Carlos #Sainz conferma le sue ambizioni da futuro ferrarista #StyrianGP - sportface2016 : #F1, le parole di Carlos #Sainz dopo il venerdì di libere dell'#AustrianGP - sportli26181512 : Formula 1, GP Austria: la gioia di Sainz per il ritorno in pista. Il team radio. VIDEO: Con le prime libere in Aust… - sportface2016 : VIDEO #AustrianGP | Si torna in pista, Carlos #Sainz: 'Ah, quanto andiamo veloci' -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Carlos Mea culpa FormulaPassion.it Carlos Sainz Jr prossimo pilota Ferrari… rimane a piedi con la macchina e la fidanzata si arrabbia

Carlos Sainz Jr, nuovo pilota Ferrari in Formula Uno, rimane in panne con la sua auto. Un contrattempo imprevisto per l’asso delle quattro ruote che per la casa di Maranello lascerà la McLaren per pre ...

F1 Giovinazzi: "Ho sperato nella Ferrari e lavoro sempre per poterci arrivare"

Imbavagliato come da protocollo anti-Covid 19, ma sorridente - immaginiamo - sotto la mascherina di ordinanza. L'esordio stagionale di Antonio Giovinazzi è stato positivo: 9° con l'Alfa Romeo nel GP d ...

Carlos Sainz Jr, nuovo pilota Ferrari in Formula Uno, rimane in panne con la sua auto. Un contrattempo imprevisto per l’asso delle quattro ruote che per la casa di Maranello lascerà la McLaren per pre ...Imbavagliato come da protocollo anti-Covid 19, ma sorridente - immaginiamo - sotto la mascherina di ordinanza. L'esordio stagionale di Antonio Giovinazzi è stato positivo: 9° con l'Alfa Romeo nel GP d ...