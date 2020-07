Everton-Southampton (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio ai Saints! (Di giovedì 9 luglio 2020) Con la “zona europea” che potrebbe allagarsi fino all’ottavo posto della classifica di Premier League, Everton e Southampton non sono ancora del tutto escluse dalla lotta. Certo il loro compito è molto complicato ma per coltivare una piccola speranza bisogna trovare un filotto di vittorie. Ci attendiamo dunque questo: che cerchino di vincerla, col pareggio … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

