Corruzione nelle Forze Armate, 7 arresti a Roma per appalti truccati (Di giovedì 9 luglio 2020) I poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma, nei confronti di 31 indagati, tra i quali pubblici ufficiali - appartenenti alle Forze Armate con diverso grado - e imprenditori, accusati, tra l'altro, di frode nelle forniture, Corruzione, turbativa d'asta ed altro negli appalti per gli approvvigionamenti delle Forze Armate. L'ordinanza dispone per 7 indagati gli arresti domiciliari, 5 misure interdittive di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, nonché 19 misure di divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di esercitare attività imprenditoriali e ... Leggi su agi

adorno_maiani : La corruzione, omicidi ecc nelle stellette è sempre esistita meno male che c'è la Polizia di Stato una Istituzione… - Agenpress : Appalti truccati e corruzione nelle Forze Armate - agorarai : Squadra mobile di Roma, ordinanza di custodia cautelare per 31 indagati per frode nelle frodi nelle forniture, corr… - Lo_Scoglionato : Questo fa denotare su cosa poggia il Paese nelle mani della Malapolitica, sulla corruzione e una gran parte di gen… - 5Gra : @chiaralucetw Ma credete sia facile in questo sistema di corruzione, facile dare addosso ai 5stelle e non a chi met… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione nelle Corruzione nelle Forze Armate, 7 arresti a Roma per appalti truccati AGI - Agenzia Giornalistica Italia Frode e corruzione negli appalti delle Forze Armate, 7 arresti

accusati di frode nelle forniture, corruzione e turbativa d'asta negli appalti delle Forze Armate. Nell'operazione "Minerva" in 7 sono finiti ai domiciliari: disposte inoltre 5 misure interdittive ...

'Ndrangheta, estorsione e corruzione: 12 arresti a Reggio Calabria

Sono ritenuti tutti responsabili di associazione mafiosa e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per ...

accusati di frode nelle forniture, corruzione e turbativa d'asta negli appalti delle Forze Armate. Nell'operazione "Minerva" in 7 sono finiti ai domiciliari: disposte inoltre 5 misure interdittive ...Sono ritenuti tutti responsabili di associazione mafiosa e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per ...